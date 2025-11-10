BirbStrategy Harga Hari Ini

Harga langsung BirbStrategy (BIRBSTR) hari ini ialah $ 0.00130923, dengan 3.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BIRBSTR kepada USD penukaran adalah $ 0.00130923 setiap BIRBSTR.

BirbStrategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,238,346, dengan bekalan edaran sebanyak 945.86M BIRBSTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BIRBSTR didagangkan antara $ 0.00125334 (rendah) dan $ 0.00132409 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01847473, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00098866.

Dalam prestasi jangka pendek, BIRBSTR dipindahkan -0.40% dalam sejam terakhir dan -15.98% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BirbStrategy (BIRBSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Bekalan Peredaran 945.86M 945.86M 945.86M Jumlah Bekalan 945,860,438.2178327 945,860,438.2178327 945,860,438.2178327

Had Pasaran semasa BirbStrategy ialah $ 1.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIRBSTR ialah 945.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 945860438.2178327. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.24M.