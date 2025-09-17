Bird Dog (BIRDDOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000419 $ 0.00000419 $ 0.00000419 24J Rendah $ 0.00000444 $ 0.00000444 $ 0.00000444 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000419$ 0.00000419 $ 0.00000419 24J Tinggi $ 0.00000444$ 0.00000444 $ 0.00000444 Sepanjang Masa $ 0.0000529$ 0.0000529 $ 0.0000529 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.68% Perubahan Harga (1D) +4.15% Perubahan Harga (7D) +6.21% Perubahan Harga (7D) +6.21%

Bird Dog (BIRDDOG) harga masa nyata ialah $0.00000444. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIRDDOG didagangkan antara $ 0.00000419 rendah dan $ 0.00000444 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIRDDOG sepanjang masa ialah $ 0.0000529, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIRDDOG telah berubah sebanyak +0.68% sejak sejam yang lalu, +4.15% dalam 24 jam dan +6.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bird Dog (BIRDDOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Bird Dog ialah $ 1.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIRDDOG ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.87M.