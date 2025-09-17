Bird Dog on Base (BIRDDOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00540852$ 0.00540852 $ 0.00540852 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.90% Perubahan Harga (1D) +0.59% Perubahan Harga (7D) +2.81%

Bird Dog on Base (BIRDDOG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIRDDOG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIRDDOG sepanjang masa ialah $ 0.00540852, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIRDDOG telah berubah sebanyak +0.90% sejak sejam yang lalu, +0.59% dalam 24 jam dan +2.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bird Dog on Base (BIRDDOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 111.85K$ 111.85K $ 111.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 111.85K$ 111.85K $ 111.85K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bird Dog on Base ialah $ 111.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIRDDOG ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 111.85K.