Birddog (BIRDDOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.91% Perubahan Harga (1D) +1.29% Perubahan Harga (7D) -5.33%

Birddog (BIRDDOG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIRDDOG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIRDDOG sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIRDDOG telah berubah sebanyak +0.91% sejak sejam yang lalu, +1.29% dalam 24 jam dan -5.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Birddog (BIRDDOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 215.89K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 215.89K Bekalan Peredaran 420.00B Jumlah Bekalan 420,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Birddog ialah $ 215.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIRDDOG ialah 420.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 215.89K.