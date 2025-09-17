BIRDSPING (PING) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.71% Perubahan Harga (1D) +0.80% Perubahan Harga (7D) +5.06% Perubahan Harga (7D) +5.06%

BIRDSPING (PING) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PING didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PING sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PING telah berubah sebanyak +0.71% sejak sejam yang lalu, +0.80% dalam 24 jam dan +5.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BIRDSPING (PING) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 73.23K$ 73.23K $ 73.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 73.23K$ 73.23K $ 73.23K Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 99,999,999,999.0 99,999,999,999.0 99,999,999,999.0

Had Pasaran semasa BIRDSPING ialah $ 73.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PING ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999999999.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.23K.