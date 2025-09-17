Bismuth (BIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 8.94$ 8.94 $ 8.94 Harga Terendah $ 0.00114665$ 0.00114665 $ 0.00114665 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Bismuth (BIS) harga masa nyata ialah $0.01652547. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIS sepanjang masa ialah $ 8.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00114665.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bismuth (BIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 628.38K$ 628.38K $ 628.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 680.36K$ 680.36K $ 680.36K Bekalan Peredaran 38.05M 38.05M 38.05M Jumlah Bekalan 41,170,652.31564635 41,170,652.31564635 41,170,652.31564635

Had Pasaran semasa Bismuth ialah $ 628.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIS ialah 38.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 41170652.31564635. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 680.36K.