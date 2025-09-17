Lagi Mengenai BIS

Maklumat Harga BIS

Kertas putih BIS

Laman Web Rasmi BIS

Tokenomik BIS

Ramalan Harga BIS

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Bismuth Logo

Bismuth Harga (BIS)

Tidak tersenarai

1 BIS ke USD Harga Langsung:

$0.01652547
$0.01652547$0.01652547
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Bismuth (BIS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:19:18 (UTC+8)

Bismuth (BIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 8.94
$ 8.94$ 8.94

$ 0.00114665
$ 0.00114665$ 0.00114665

--

--

0.00%

0.00%

Bismuth (BIS) harga masa nyata ialah $0.01652547. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIS sepanjang masa ialah $ 8.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00114665.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bismuth (BIS) Maklumat Pasaran

$ 628.38K
$ 628.38K$ 628.38K

--
----

$ 680.36K
$ 680.36K$ 680.36K

38.05M
38.05M 38.05M

41,170,652.31564635
41,170,652.31564635 41,170,652.31564635

Had Pasaran semasa Bismuth ialah $ 628.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIS ialah 38.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 41170652.31564635. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 680.36K.

Bismuth (BIS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Bismuth kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bismuth kepada USD adalah $ -0.0008521903.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bismuth kepada USD adalah $ +0.0154191905.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bismuth kepada USD adalah $ +0.008756481653193508.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ -0.0008521903-5.15%
60 Hari$ +0.0154191905+93.31%
90 Hari$ +0.008756481653193508+112.71%

Apakah itu Bismuth (BIS)

Bismuth, a digital distributed self-regulating database system whose primary application is currency, and its first application is mining. It comes with a set of DAPPs out-of-the-box. Bismuth is not based on the code of BTC or any of its derivates, it is only inspired by some ideas laid down by Satoshi Nakamoto (BitCoin), Sunny King (Peercoin), NXT and ETH developers. Bismuth does not draw any code from other repositories, instead, it reformulates the cryptocurrency code in its own terms to be easily readable, compatible across all platforms, integrated into business solutions with utmost ease and most importantly open for development to a wide public through its simplicity while minimizing the security risk for custom code implementations. Bismuth is a decentralized transaction platform focused on modularity and open source approach. It comes with default decentralized applications and tools out of the box, not only to be used by everyone but also to be hosted by anyone. These applications are supplied as interpretation engines, which prevents blockchain bloat. Inspired by Satoshi’s whitepaper, Bismuth also offers optional hyperblocks as a pruning mechanism, a system which greatly reduces disk space usage and increases execution speed.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Bismuth (BIS) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Bismuth Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bismuth (BIS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bismuth (BIS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bismuth.

Semak Bismuth ramalan harga sekarang!

BIS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Bismuth (BIS)

Memahami tokenomik Bismuth (BIS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BIS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bismuth (BIS)

Berapakah nilai Bismuth (BIS) hari ini?
Harga langsung BIS dalam USD ialah 0.01652547 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BIS ke USD?
Harga semasa BIS ke USD ialah $ 0.01652547. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bismuth?
Had pasaran untuk BIS ialah $ 628.38K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BIS?
Bekalan edaran BIS ialah 38.05M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BIS?
BIS mencapai harga ATH sebanyak 8.94 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BIS?
BIS melihat harga ATL sebanyak 0.00114665 USD.
Berapakah jumlah dagangan BIS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BISialah -- USD.
Adakah BIS akan naik lebih tinggi tahun ini?
BIS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BISramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:19:18 (UTC+8)

Bismuth (BIS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.