Bit Game Verse Token Logo

Bit Game Verse Token Harga (BGVT)

Tidak tersenarai

1 BGVT ke USD Harga Langsung:

--
----
+9.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Bit Game Verse Token (BGVT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:19:27 (UTC+8)

Bit Game Verse Token (BGVT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+9.55%

+8.14%

+8.14%

Bit Game Verse Token (BGVT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BGVT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BGVT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BGVT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +9.55% dalam 24 jam dan +8.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bit Game Verse Token (BGVT) Maklumat Pasaran

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

--
----

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

55.21B
55.21B 55.21B

55,709,027,327.2254
55,709,027,327.2254 55,709,027,327.2254

Had Pasaran semasa Bit Game Verse Token ialah $ 1.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BGVT ialah 55.21B, dengan jumlah bekalan sebanyak 55709027327.2254. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.73M.

Bit Game Verse Token (BGVT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Bit Game Verse Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bit Game Verse Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bit Game Verse Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bit Game Verse Token kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+9.55%
30 Hari$ 0+11.21%
60 Hari$ 0+28.99%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Bit Game Verse Token (BGVT)

Market Cap: $17,467,695 LP Holdings: 8,716 BNB ($2,515,572) Volume above $45k https://hotbit.zendesk.com/hc/en-us/articles/9747441486615 Cex listing https://coinmarketcap.com/currencies/bit-game-verse-token/ CMC listing Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank.

Bit Game Verse Token (BGVT) Sumber

Laman Web Rasmi

Bit Game Verse Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bit Game Verse Token (BGVT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bit Game Verse Token (BGVT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bit Game Verse Token.

Semak Bit Game Verse Token ramalan harga sekarang!

BGVT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Bit Game Verse Token (BGVT)

Memahami tokenomik Bit Game Verse Token (BGVT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BGVT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bit Game Verse Token (BGVT)

Berapakah nilai Bit Game Verse Token (BGVT) hari ini?
Harga langsung BGVT dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BGVT ke USD?
Harga semasa BGVT ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bit Game Verse Token?
Had pasaran untuk BGVT ialah $ 1.72M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BGVT?
Bekalan edaran BGVT ialah 55.21B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BGVT?
BGVT mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BGVT?
BGVT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BGVT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BGVTialah -- USD.
Adakah BGVT akan naik lebih tinggi tahun ini?
BGVT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BGVTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

