Bit Game Verse Token (BGVT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +9.55% Perubahan Harga (7D) +8.14% Perubahan Harga (7D) +8.14%

Bit Game Verse Token (BGVT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BGVT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BGVT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BGVT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +9.55% dalam 24 jam dan +8.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bit Game Verse Token (BGVT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Bekalan Peredaran 55.21B 55.21B 55.21B Jumlah Bekalan 55,709,027,327.2254 55,709,027,327.2254 55,709,027,327.2254

Had Pasaran semasa Bit Game Verse Token ialah $ 1.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BGVT ialah 55.21B, dengan jumlah bekalan sebanyak 55709027327.2254. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.73M.