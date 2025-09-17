Bit2Me (B2M) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01623391 $ 0.01623391 $ 0.01623391 24J Rendah $ 0.01647206 $ 0.01647206 $ 0.01647206 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01623391$ 0.01623391 $ 0.01623391 24J Tinggi $ 0.01647206$ 0.01647206 $ 0.01647206 Sepanjang Masa $ 0.300665$ 0.300665 $ 0.300665 Harga Terendah $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Perubahan Harga (1J) +0.33% Perubahan Harga (1D) +1.14% Perubahan Harga (7D) +4.43% Perubahan Harga (7D) +4.43%

Bit2Me (B2M) harga masa nyata ialah $0.01644342. Sepanjang 24 jam yang lalu, B2M didagangkan antara $ 0.01623391 rendah dan $ 0.01647206 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi B2M sepanjang masa ialah $ 0.300665, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, B2M telah berubah sebanyak +0.33% sejak sejam yang lalu, +1.14% dalam 24 jam dan +4.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bit2Me (B2M) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.62M$ 48.62M $ 48.62M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 81.32M$ 81.32M $ 81.32M Bekalan Peredaran 2.96B 2.96B 2.96B Jumlah Bekalan 4,945,371,410.16 4,945,371,410.16 4,945,371,410.16

Had Pasaran semasa Bit2Me ialah $ 48.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran B2M ialah 2.96B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4945371410.16. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 81.32M.