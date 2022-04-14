Tokenomik Bit2Me (B2M)

Tokenomik Bit2Me (B2M)

Lihat cerapan utama tentang Bit2Me (B2M), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Bit2Me (B2M) Maklumat

Receive, store, send, buy, sell, and use cryptocurrencies (such as Bitcoin or Ethereum) and traditional money easily, quickly, and securely.

Bank 3.0? No, this is better! The Bit2Me freedom formula is: Cryptocurrencies + Traditional Money + Debit Mastercard Cryptocard + Shared IBAN + Payments between friends + Simple Exchanges.

Laman Web Rasmi:
https://bit2me.com/

Bit2Me (B2M) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bit2Me (B2M), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 48.30M
$ 48.30M$ 48.30M
Jumlah Bekalan:
$ 4.95B
$ 4.95B$ 4.95B
Bekalan Edaran:
$ 2.96B
$ 2.96B$ 2.96B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 80.78M
$ 80.78M
$ 80.78M$ 80.78M
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 0.300665
$ 0.300665
$ 0.300665$ 0.300665
Terendah Sepanjang Masa: $ 0.0
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Harga Semasa:
$ 0.01633366
$ 0.01633366$ 0.01633366

Tokenomik Bit2Me (B2M): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bit2Me (B2M) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token B2M yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token B2M yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik B2M, terokai B2M harga langsung token!

B2M Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju B2M? Halaman ramalan harga B2M kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

