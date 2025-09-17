BITARD (BITARD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0022411$ 0.0022411 $ 0.0022411 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +13.76% Perubahan Harga (7D) +13.76%

BITARD (BITARD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BITARD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BITARD sepanjang masa ialah $ 0.0022411, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BITARD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +13.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BITARD (BITARD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.62K$ 12.62K $ 12.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.62K$ 12.62K $ 12.62K Bekalan Peredaran 999.05M 999.05M 999.05M Jumlah Bekalan 999,047,753.0 999,047,753.0 999,047,753.0

Had Pasaran semasa BITARD ialah $ 12.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BITARD ialah 999.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999047753.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.62K.