Bitball (BTB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 647.6$ 647.6 $ 647.6 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -19.08% Perubahan Harga (7D) -29.71% Perubahan Harga (7D) -29.71%

Bitball (BTB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTB sepanjang masa ialah $ 647.6, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -19.08% dalam 24 jam dan -29.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitball (BTB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 85.46K$ 85.46K $ 85.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 133.53K$ 133.53K $ 133.53K Bekalan Peredaran 640.00M 640.00M 640.00M Jumlah Bekalan 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Had Pasaran semasa Bitball ialah $ 85.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTB ialah 640.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999999.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 133.53K.