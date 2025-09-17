Bitbama (BAMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.050607$ 0.050607 $ 0.050607 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.00% Perubahan Harga (7D) -0.00%

Bitbama (BAMA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAMA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAMA sepanjang masa ialah $ 0.050607, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAMA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitbama (BAMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 381.29K$ 381.29K $ 381.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 381.29K$ 381.29K $ 381.29K Bekalan Peredaran 470.75M 470.75M 470.75M Jumlah Bekalan 470,746,751.55 470,746,751.55 470,746,751.55

Had Pasaran semasa Bitbama ialah $ 381.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAMA ialah 470.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 470746751.55. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 381.29K.