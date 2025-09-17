BitBean ($BITB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.41% Perubahan Harga (1D) +1.60% Perubahan Harga (7D) +8.98% Perubahan Harga (7D) +8.98%

BitBean ($BITB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $BITB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $BITB sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $BITB telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, +1.60% dalam 24 jam dan +8.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BitBean ($BITB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.86K$ 8.86K $ 8.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.86K$ 8.86K $ 8.86K Bekalan Peredaran 973.94M 973.94M 973.94M Jumlah Bekalan 973,938,228.978273 973,938,228.978273 973,938,228.978273

Had Pasaran semasa BitBean ialah $ 8.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $BITB ialah 973.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 973938228.978273. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.86K.