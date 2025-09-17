Lagi Mengenai $BITB

Maklumat Harga $BITB

Laman Web Rasmi $BITB

Tokenomik $BITB

Ramalan Harga $BITB

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

BitBean Logo

BitBean Harga ($BITB)

Tidak tersenarai

1 $BITB ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
BitBean ($BITB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:18:07 (UTC+8)

BitBean ($BITB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

+1.60%

+8.98%

+8.98%

BitBean ($BITB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $BITB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $BITB sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $BITB telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, +1.60% dalam 24 jam dan +8.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BitBean ($BITB) Maklumat Pasaran

$ 8.86K
$ 8.86K$ 8.86K

--
----

$ 8.86K
$ 8.86K$ 8.86K

973.94M
973.94M 973.94M

973,938,228.978273
973,938,228.978273 973,938,228.978273

Had Pasaran semasa BitBean ialah $ 8.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $BITB ialah 973.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 973938228.978273. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.86K.

BitBean ($BITB) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BitBean kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BitBean kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BitBean kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BitBean kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.60%
30 Hari$ 0+9.66%
60 Hari$ 0-12.66%
90 Hari$ 0--

Apakah itu BitBean ($BITB)

BitBean ($BITB) is a revival of a beloved coin launched long ago back in 2015, originally as it's own network token, Bean Cash Network. More recently, a revival initiative was launched on Solana about 7 months ago, but fell short on momentum and started to fade. Now, a group of people who have fond appreciation for the whimsical bean of financial success have banded together to revive the project by means of a traditional CTO. Now, with a plethora of memes, a strong community of bean-loving people, and the organization to drive strong growth, BitBean is on trajectory to truly fly high. It is important to note that from a functionality standpoint, BitBean on Solana is nothing more than a standard memecoin, and is not intended to be used for anything other than just that.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BitBean ($BITB) Sumber

Laman Web Rasmi

BitBean Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BitBean ($BITB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BitBean ($BITB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BitBean.

Semak BitBean ramalan harga sekarang!

$BITB kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BitBean ($BITB)

Memahami tokenomik BitBean ($BITB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token $BITB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BitBean ($BITB)

Berapakah nilai BitBean ($BITB) hari ini?
Harga langsung $BITB dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa $BITB ke USD?
Harga semasa $BITB ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BitBean?
Had pasaran untuk $BITB ialah $ 8.86K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran $BITB?
Bekalan edaran $BITB ialah 973.94M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $BITB?
$BITB mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $BITB?
$BITB melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan $BITB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $BITBialah -- USD.
Adakah $BITB akan naik lebih tinggi tahun ini?
$BITB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $BITBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:18:07 (UTC+8)

BitBean ($BITB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.