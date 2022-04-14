Tokenomik BitBean ($BITB)
BitBean ($BITB) Maklumat
BitBean ($BITB) is a revival of a beloved coin launched long ago back in 2015, originally as it's own network token, Bean Cash Network. More recently, a revival initiative was launched on Solana about 7 months ago, but fell short on momentum and started to fade. Now, a group of people who have fond appreciation for the whimsical bean of financial success have banded together to revive the project by means of a traditional CTO. Now, with a plethora of memes, a strong community of bean-loving people, and the organization to drive strong growth, BitBean is on trajectory to truly fly high. It is important to note that from a functionality standpoint, BitBean on Solana is nothing more than a standard memecoin, and is not intended to be used for anything other than just that.
BitBean ($BITB) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BitBean ($BITB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik BitBean ($BITB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik BitBean ($BITB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token $BITB yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token $BITB yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik $BITB, terokai $BITB harga langsung token!
$BITB Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju $BITB? Halaman ramalan harga $BITB kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.