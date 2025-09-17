BitBonk (BBONK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00000711 $ 0.00000711 $ 0.00000711 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00000711$ 0.00000711 $ 0.00000711 Sepanjang Masa $ 0.00007358$ 0.00007358 $ 0.00007358 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) +18.54% Perubahan Harga (7D) -76.16% Perubahan Harga (7D) -76.16%

BitBonk (BBONK) harga masa nyata ialah $0.00000175. Sepanjang 24 jam yang lalu, BBONK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00000711 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BBONK sepanjang masa ialah $ 0.00007358, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BBONK telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +18.54% dalam 24 jam dan -76.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BitBonk (BBONK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 524.66K$ 524.66K $ 524.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Bekalan Peredaran 300.00B 300.00B 300.00B Jumlah Bekalan 700,000,000,000.0 700,000,000,000.0 700,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BitBonk ialah $ 524.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BBONK ialah 300.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 700000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.22M.