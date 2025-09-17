Bitcast (SN93) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 6.86 $ 6.86 $ 6.86 24J Rendah $ 7.82 $ 7.82 $ 7.82 24J Tinggi 24J Rendah $ 6.86$ 6.86 $ 6.86 24J Tinggi $ 7.82$ 7.82 $ 7.82 Sepanjang Masa $ 11.5$ 11.5 $ 11.5 Harga Terendah $ 0.670854$ 0.670854 $ 0.670854 Perubahan Harga (1J) -0.92% Perubahan Harga (1D) -4.10% Perubahan Harga (7D) -9.70% Perubahan Harga (7D) -9.70%

Bitcast (SN93) harga masa nyata ialah $7.19. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN93 didagangkan antara $ 6.86 rendah dan $ 7.82 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN93 sepanjang masa ialah $ 11.5, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.670854.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN93 telah berubah sebanyak -0.92% sejak sejam yang lalu, -4.10% dalam 24 jam dan -9.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitcast (SN93) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.60M$ 10.60M $ 10.60M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.60M$ 10.60M $ 10.60M Bekalan Peredaran 1.47M 1.47M 1.47M Jumlah Bekalan 1,469,640.748315494 1,469,640.748315494 1,469,640.748315494

Had Pasaran semasa Bitcast ialah $ 10.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN93 ialah 1.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1469640.748315494. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.60M.