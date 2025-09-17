Lagi Mengenai BTCAT

BitCat Logo

BitCat Harga (BTCAT)

Tidak tersenarai

1 BTCAT ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
BitCat (BTCAT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:19:10 (UTC+8)

BitCat (BTCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00926441
$ 0.00926441$ 0.00926441

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.83%

+3.00%

+3.00%

BitCat (BTCAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTCAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTCAT sepanjang masa ialah $ 0.00926441, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTCAT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.83% dalam 24 jam dan +3.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BitCat (BTCAT) Maklumat Pasaran

$ 45.42K
$ 45.42K$ 45.42K

--
----

$ 45.42K
$ 45.42K$ 45.42K

955.15M
955.15M 955.15M

955,148,832.119249
955,148,832.119249 955,148,832.119249

Had Pasaran semasa BitCat ialah $ 45.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTCAT ialah 955.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 955148832.119249. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.42K.

BitCat (BTCAT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BitCat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BitCat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BitCat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BitCat kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.83%
30 Hari$ 0-1.58%
60 Hari$ 0-21.79%
90 Hari$ 0--

Apakah itu BitCat (BTCAT)

The first ever cat to appear on any Blockchain was on the 28/9/2014, over 10 years ago. This cat made using ACSII art and left as a message by the person who mined Block ID 322,917. You can view this using https://messagesfromthemines.brangerbriz.com and navigating to 592/11288 in the archive The creator of this cat is Satoshi and the cat really wants to know who his owner is. . /\_/\ ___/ o o \ /~___ m)

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BitCat (BTCAT) Sumber

Laman Web Rasmi

BitCat Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BitCat (BTCAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BitCat (BTCAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BitCat.

Semak BitCat ramalan harga sekarang!

BTCAT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BitCat (BTCAT)

Memahami tokenomik BitCat (BTCAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BTCAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BitCat (BTCAT)

Berapakah nilai BitCat (BTCAT) hari ini?
Harga langsung BTCAT dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BTCAT ke USD?
Harga semasa BTCAT ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BitCat?
Had pasaran untuk BTCAT ialah $ 45.42K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BTCAT?
Bekalan edaran BTCAT ialah 955.15M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BTCAT?
BTCAT mencapai harga ATH sebanyak 0.00926441 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BTCAT?
BTCAT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BTCAT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BTCATialah -- USD.
Adakah BTCAT akan naik lebih tinggi tahun ini?
BTCAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BTCATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.