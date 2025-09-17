Bitci Bonk (BBK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.97% Perubahan Harga (1D) -0.32% Perubahan Harga (7D) +1.63% Perubahan Harga (7D) +1.63%

Bitci Bonk (BBK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BBK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BBK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BBK telah berubah sebanyak -0.97% sejak sejam yang lalu, -0.32% dalam 24 jam dan +1.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitci Bonk (BBK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 114.06K$ 114.06K $ 114.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 114.06K$ 114.06K $ 114.06K Bekalan Peredaran 777.78M 777.78M 777.78M Jumlah Bekalan 777,777,777.0 777,777,777.0 777,777,777.0

Had Pasaran semasa Bitci Bonk ialah $ 114.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BBK ialah 777.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 777777777.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 114.06K.