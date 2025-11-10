Bitcicoin Harga Hari Ini

Harga langsung Bitcicoin (BITCI) hari ini ialah $ 0.00001885, dengan 0.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BITCI kepada USD penukaran adalah $ 0.00001885 setiap BITCI.

Bitcicoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 159,342, dengan bekalan edaran sebanyak 8.45B BITCI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BITCI didagangkan antara $ 0.00001765 (rendah) dan $ 0.00001907 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.120568, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001455.

Dalam prestasi jangka pendek, BITCI dipindahkan +0.70% dalam sejam terakhir dan -11.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bitcicoin (BITCI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 159.34K$ 159.34K $ 159.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 392.36K$ 392.36K $ 392.36K Bekalan Peredaran 8.45B 8.45B 8.45B Jumlah Bekalan 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

Had Pasaran semasa Bitcicoin ialah $ 159.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BITCI ialah 8.45B, dengan jumlah bekalan sebanyak 20817970797.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 392.36K.