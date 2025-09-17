BITCOIN Act (BTCACT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00613887 $ 0.00613887 $ 0.00613887 24J Rendah $ 0.00634761 $ 0.00634761 $ 0.00634761 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00613887$ 0.00613887 $ 0.00613887 24J Tinggi $ 0.00634761$ 0.00634761 $ 0.00634761 Sepanjang Masa $ 0.486692$ 0.486692 $ 0.486692 Harga Terendah $ 0.00401578$ 0.00401578 $ 0.00401578 Perubahan Harga (1J) -0.44% Perubahan Harga (1D) +0.73% Perubahan Harga (7D) +4.07% Perubahan Harga (7D) +4.07%

BITCOIN Act (BTCACT) harga masa nyata ialah $0.00629002. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTCACT didagangkan antara $ 0.00613887 rendah dan $ 0.00634761 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTCACT sepanjang masa ialah $ 0.486692, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00401578.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTCACT telah berubah sebanyak -0.44% sejak sejam yang lalu, +0.73% dalam 24 jam dan +4.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BITCOIN Act (BTCACT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 62.90K$ 62.90K $ 62.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 62.90K$ 62.90K $ 62.90K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa BITCOIN Act ialah $ 62.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTCACT ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.90K.