BITCOIN Act Harga (BTCACT)

1 BTCACT ke USD Harga Langsung:

$0.00629002
$0.00629002$0.00629002
+0.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
BITCOIN Act (BTCACT) Carta Harga Langsung
BITCOIN Act (BTCACT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00613887
$ 0.00613887$ 0.00613887
24J Rendah
$ 0.00634761
$ 0.00634761$ 0.00634761
24J Tinggi

$ 0.00613887
$ 0.00613887$ 0.00613887

$ 0.00634761
$ 0.00634761$ 0.00634761

$ 0.486692
$ 0.486692$ 0.486692

$ 0.00401578
$ 0.00401578$ 0.00401578

-0.44%

+0.73%

+4.07%

+4.07%

BITCOIN Act (BTCACT) harga masa nyata ialah $0.00629002. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTCACT didagangkan antara $ 0.00613887 rendah dan $ 0.00634761 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTCACT sepanjang masa ialah $ 0.486692, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00401578.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTCACT telah berubah sebanyak -0.44% sejak sejam yang lalu, +0.73% dalam 24 jam dan +4.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BITCOIN Act (BTCACT) Maklumat Pasaran

$ 62.90K
$ 62.90K$ 62.90K

--
----

$ 62.90K
$ 62.90K$ 62.90K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa BITCOIN Act ialah $ 62.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTCACT ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.90K.

BITCOIN Act (BTCACT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BITCOIN Act kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BITCOIN Act kepada USD adalah $ +0.0000961913.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BITCOIN Act kepada USD adalah $ -0.0006068428.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BITCOIN Act kepada USD adalah $ -0.000135256193395957.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.73%
30 Hari$ +0.0000961913+1.53%
60 Hari$ -0.0006068428-9.64%
90 Hari$ -0.000135256193395957-2.10%

Apakah itu BITCOIN Act (BTCACT)

The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.

BITCOIN Act (BTCACT) Sumber

Laman Web Rasmi

BITCOIN Act Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BITCOIN Act (BTCACT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BITCOIN Act (BTCACT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BITCOIN Act.

Semak BITCOIN Act ramalan harga sekarang!

BTCACT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BITCOIN Act (BTCACT)

Memahami tokenomik BITCOIN Act (BTCACT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BTCACT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BITCOIN Act (BTCACT)

Berapakah nilai BITCOIN Act (BTCACT) hari ini?
Harga langsung BTCACT dalam USD ialah 0.00629002 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BTCACT ke USD?
Harga semasa BTCACT ke USD ialah $ 0.00629002. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BITCOIN Act?
Had pasaran untuk BTCACT ialah $ 62.90K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BTCACT?
Bekalan edaran BTCACT ialah 10.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BTCACT?
BTCACT mencapai harga ATH sebanyak 0.486692 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BTCACT?
BTCACT melihat harga ATL sebanyak 0.00401578 USD.
Berapakah jumlah dagangan BTCACT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BTCACTialah -- USD.
Adakah BTCACT akan naik lebih tinggi tahun ini?
BTCACT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BTCACTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.