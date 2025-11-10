Bitcoin Bob Harga Hari Ini

Harga langsung Bitcoin Bob (₿O₿) hari ini ialah $ 0.000408, dengan 0.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ₿O₿ kepada USD penukaran adalah $ 0.000408 setiap ₿O₿.

Bitcoin Bob kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,568.0, dengan bekalan edaran sebanyak 21.00M ₿O₿. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ₿O₿ didagangkan antara $ 0.00040145 (rendah) dan $ 0.00040894 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03776657, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00034992.

Dalam prestasi jangka pendek, ₿O₿ dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -2.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bitcoin Bob (₿O₿) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.57K$ 8.57K $ 8.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.57K$ 8.57K $ 8.57K Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Bitcoin Bob ialah $ 8.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ₿O₿ ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.57K.