Tokenomik Bitcoin Bob (₿O₿)

Lihat cerapan utama tentang Bitcoin Bob (₿O₿), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:14:40 (UTC+8)
USD

Bitcoin Bob (₿O₿) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bitcoin Bob (₿O₿), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9.40K
$ 9.40K
Jumlah Bekalan:
$ 21.00M
$ 21.00M
Bekalan Edaran:
$ 21.00M
$ 21.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.40K
$ 9.40K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03776657
$ 0.03776657
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00044747
$ 0.00044747

Bitcoin Bob (₿O₿) Maklumat

The viral “Bitcoin Bob” video is the earliest animated explainer about Bitcoin on YouTube—around 2010. It featured an Xtranormal-made cartoon with two characters, Bob and his friend , casually chatting about what Bitcoin is. It’s often titled something like “What is a Bitcoin?” and has become legendary among early crypto educators.

Here’s what makes BOTCOIN BOB special: • The video was uploaded around November 10, 2010, right when Satoshi was still posting on Bitcointalk—each coin was worth around $0.30. • It features Bob encouraging viewers to “buy Bitcoin”—making him one of the earliest mascot-like figures in the crypto world .

Laman Web Rasmi:
https://bitcoinbob.io/

Tokenomik Bitcoin Bob (₿O₿): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bitcoin Bob (₿O₿) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ₿O₿ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ₿O₿ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ₿O₿, terokai ₿O₿ harga langsung token!

₿O₿ Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ₿O₿? Halaman ramalan harga ₿O₿ kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi