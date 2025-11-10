Bitcoin Bridged ZED20 Harga Hari Ini

Harga langsung Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) hari ini ialah $ 103,437, dengan 1.83% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BTC.Z kepada USD penukaran adalah $ 103,437 setiap BTC.Z.

Bitcoin Bridged ZED20 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,656,189, dengan bekalan edaran sebanyak 44.80 BTC.Z. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BTC.Z didagangkan antara $ 101,306 (rendah) dan $ 104,164 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 123,358, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3,071.21.

Dalam prestasi jangka pendek, BTC.Z dipindahkan +0.28% dalam sejam terakhir dan -5.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.97B$ 30.97B $ 30.97B Bekalan Peredaran 44.80 44.80 44.80 Jumlah Bekalan 297,969.314 297,969.314 297,969.314

Had Pasaran semasa Bitcoin Bridged ZED20 ialah $ 4.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTC.Z ialah 44.80, dengan jumlah bekalan sebanyak 297969.314. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.97B.