BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Bitcoin Bridged ZED20 langsung hari ini ialah 103,437 USD.BTC.Z modal pasaran ialah 4,656,189 USD. Jejaki masa nyata BTC.Z kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Bitcoin Bridged ZED20 langsung hari ini ialah 103,437 USD.BTC.Z modal pasaran ialah 4,656,189 USD. Jejaki masa nyata BTC.Z kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai BTC.Z

Maklumat Harga BTC.Z

Apakah BTC.Z

Kertas putih BTC.Z

Laman Web Rasmi BTC.Z

Tokenomik BTC.Z

Ramalan Harga BTC.Z

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Bitcoin Bridged ZED20 Logo

Bitcoin Bridged ZED20 Harga (BTC.Z)

Tidak tersenarai

1 BTC.Z ke USD Harga Langsung:

$103,437
$103,437$103,437
+1.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:41:11 (UTC+8)

Bitcoin Bridged ZED20 Harga Hari Ini

Harga langsung Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) hari ini ialah $ 103,437, dengan 1.83% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BTC.Z kepada USD penukaran adalah $ 103,437 setiap BTC.Z.

Bitcoin Bridged ZED20 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,656,189, dengan bekalan edaran sebanyak 44.80 BTC.Z. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BTC.Z didagangkan antara $ 101,306 (rendah) dan $ 104,164 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 123,358, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3,071.21.

Dalam prestasi jangka pendek, BTC.Z dipindahkan +0.28% dalam sejam terakhir dan -5.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Maklumat Pasaran

$ 4.66M
$ 4.66M$ 4.66M

--
----

$ 30.97B
$ 30.97B$ 30.97B

44.80
44.80 44.80

297,969.314
297,969.314 297,969.314

Had Pasaran semasa Bitcoin Bridged ZED20 ialah $ 4.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTC.Z ialah 44.80, dengan jumlah bekalan sebanyak 297969.314. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.97B.

Bitcoin Bridged ZED20 Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 101,306
$ 101,306$ 101,306
24J Rendah
$ 104,164
$ 104,164$ 104,164
24J Tinggi

$ 101,306
$ 101,306$ 101,306

$ 104,164
$ 104,164$ 104,164

$ 123,358
$ 123,358$ 123,358

$ 3,071.21
$ 3,071.21$ 3,071.21

+0.28%

+1.83%

-5.70%

-5.70%

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Bitcoin Bridged ZED20 kepada USD adalah $ +1,855.59.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bitcoin Bridged ZED20 kepada USD adalah $ -12,979.6988517000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bitcoin Bridged ZED20 kepada USD adalah $ -9,554.9204691000.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bitcoin Bridged ZED20 kepada USD adalah $ -15,755.9225091589.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1,855.59+1.83%
30 Hari$ -12,979.6988517000-12.54%
60 Hari$ -9,554.9204691000-9.23%
90 Hari$ -15,755.9225091589-13.21%

Ramalan Harga untuk Bitcoin Bridged ZED20

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BTC.Z pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Bitcoin Bridged ZED20 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Bitcoin Bridged ZED20 yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BTC.Z ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Bitcoin Bridged ZED20 Ramalan Harga.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bitcoin Bridged ZED20

Berapakah nilai 1 Bitcoin Bridged ZED20 pada tahun 2030?
Jika Bitcoin Bridged ZED20 berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Bitcoin Bridged ZED20 berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:41:11 (UTC+8)

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Bitcoin Bridged ZED20

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04324
$0.04324$0.04324

+116.20%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1270
$0.1270$0.1270

+33.68%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

BNBird

BNBird

BIRD

$0.0600
$0.0600$0.0600

+50.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003699
$0.000003699$0.000003699

+42.26%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00409
$0.00409$0.00409

+36.33%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013690
$0.013690$0.013690

+35.22%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000002006
$0.0000002006$0.0000002006

+54.30%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.