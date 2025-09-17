Lagi Mengenai SASHA

Bitcoin Cat Harga (SASHA)

Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
Bitcoin Cat (SASHA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:19:37 (UTC+8)

Bitcoin Cat (SASHA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SASHA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SASHA sepanjang masa ialah $ 0.00141447, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SASHA telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, +0.44% dalam 24 jam dan +6.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Had Pasaran semasa Bitcoin Cat ialah $ 57.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SASHA ialah 999.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999036600.74451. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.66K.

Bitcoin Cat (SASHA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Bitcoin Cat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bitcoin Cat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bitcoin Cat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bitcoin Cat kepada USD adalah $ 0.

Apakah itu Bitcoin Cat (SASHA)

Bitcoin is more than just a digital currency; it has inspired the creation of a meme coin named Sasha, in honor of the beloved cat raised by Meredith Patterson and the late Len Sassaman. Len Sassaman, an influential figure in the cypherpunk community, is often rumored to be the mysterious founder of Bitcoin, further deepening the connection between Sasha and the Bitcoin legacy. Due to this intriguing association, Sasha has earned the affectionate nickname "Bitcoin Cat." The Sasha coin ($Sasha) was officially launched on October 4th, 2024, on the Solana blockchain. Since its inception, it has transitioned to being fully community-driven, reflecting its growing popularity and the strong sense of community among its supporters.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Bitcoin Cat (SASHA) Sumber

Laman Web Rasmi

Bitcoin Cat Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bitcoin Cat (SASHA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bitcoin Cat (SASHA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcoin Cat.

Semak Bitcoin Cat ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bitcoin Cat (SASHA)

Memahami tokenomik Bitcoin Cat (SASHA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SASHA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bitcoin Cat (SASHA)

Berapakah nilai Bitcoin Cat (SASHA) hari ini?
Harga langsung SASHA dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SASHA ke USD?
Harga semasa SASHA ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bitcoin Cat?
Had pasaran untuk SASHA ialah $ 57.66K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SASHA?
Bekalan edaran SASHA ialah 999.04M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SASHA?
SASHA mencapai harga ATH sebanyak 0.00141447 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SASHA?
SASHA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SASHA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SASHAialah -- USD.
Adakah SASHA akan naik lebih tinggi tahun ini?
SASHA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SASHAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:19:37 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.