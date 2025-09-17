Apakah itu Bitcoin Gold (BTG)

Bitcoin Gold hopes to change the paradigm around mining on the Bitcoin blockchain. According to the founders, the Bitcoin blockchain has become too centralized. Large companies with huge banks of mining computers now mine the vast majority of Bitcoin. For the founders of Bitcoin Gold, having large companies control the Bitcoin network defeats the purpose of a decentralized ledger and peer-to-peer currencies. In response, they’ve initialized the Bitcoin Gold project. It’s an alternate fork of the Bitcoin blockchain that implements changes that make mining more equitable. The goal of Bitcoin Gold is to create a network where anyone can become a miner with only basic hardware. As a result, Bitcoin Gold mining would be spread among many miners, instead of a few large companies.There have several features such as decentralization. Bitcoin Gold decentralizes mining by adopting a PoW algorithm, Equihash-BTG, which cannot be run on the specialty equipment used for Bitcoin mining (ASIC miners.) This gives ordinary users a fair opportunity to mine with common GPUs. Besides, there have fair distribution. Hard forking Bitcoin’s blockchain fairly and efficiently distributes 16.5 million BTG immediately to people all over the world who have interest in cryptos. Other methods, such as creating coins with a new genesis block, concentrate ownership within a small group. There also have a replay protection. To ensure the safety of the Bitcoin ecosystem, Bitcoin Gold has implemented full replay protection and unique wallet addresses, essential features that protect users and their coins from several kinds of accidents and malicious threats. Most new mineable cryptocurrencies involve ASIC-resistant hashing algorithms, and it’s becoming something of an industry standard to promote decentralization. In that respect, Bitcoin Gold holds a lot to be excited about. At its core, it’s about transitioning the Bitcoin network to more decentralized mining. However, as we saw above, there’s not much evidence that the current Bitcoin mining system is broken. There have been some small complaints, and it’s not ideal that the network is so centralized. Nevertheless, miners on Bitcoin have a lot to lose if they wield their power too aggressively. There are also new entrants to the Bitcoin mining community that are decentralizing control from a few key ASIC farms. The general consensus from Bitcoin experts is there’s not enough new in Bitcoin Gold to warrant an independent investment. While it certainly doesn’t hurt to hold onto your free BTG that you receive as a result of the fork (if you owned Bitcoin before Oct 24), wait until the dust settles before deciding whether to buy more."

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Bitcoin Gold (BTG) Sumber Laman Web Rasmi

Bitcoin Gold Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bitcoin Gold (BTG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bitcoin Gold (BTG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcoin Gold.

Semak Bitcoin Gold ramalan harga sekarang!

BTG kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Bitcoin Gold (BTG)

Memahami tokenomik Bitcoin Gold (BTG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BTG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bitcoin Gold (BTG) Berapakah nilai Bitcoin Gold (BTG) hari ini? Harga langsung BTG dalam USD ialah 0.768412 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BTG ke USD? $ 0.768412 . Lihat Harga semasa BTG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Bitcoin Gold? Had pasaran untuk BTG ialah $ 13.46M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BTG? Bekalan edaran BTG ialah 17.51M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BTG? BTG mencapai harga ATH sebanyak 456.25 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BTG? BTG melihat harga ATL sebanyak 0.12242 USD . Berapakah jumlah dagangan BTG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BTGialah -- USD . Adakah BTG akan naik lebih tinggi tahun ini? BTG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BTGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Bitcoin Gold (BTG) Kemas Kini Industri Penting