Bitcoin Limited Edition Harga Hari Ini

Harga langsung Bitcoin Limited Edition (BTCLE) hari ini ialah $ 129.11, dengan 0.17% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BTCLE kepada USD penukaran adalah $ 129.11 setiap BTCLE.

Bitcoin Limited Edition kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 25,995,403, dengan bekalan edaran sebanyak 200.28K BTCLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BTCLE didagangkan antara $ 127.3 (rendah) dan $ 129.8 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 137.88, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 125.09.

Dalam prestasi jangka pendek, BTCLE dipindahkan -0.51% dalam sejam terakhir dan +0.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.00M$ 26.00M $ 26.00M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.26M$ 27.26M $ 27.26M Bekalan Peredaran 200.28K 200.28K 200.28K Jumlah Bekalan 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Had Pasaran semasa Bitcoin Limited Edition ialah $ 26.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTCLE ialah 200.28K, dengan jumlah bekalan sebanyak 210000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.26M.