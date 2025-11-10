BursaDEX+
Harga Bitcoin Limited Edition langsung hari ini ialah 129.11 USD.BTCLE modal pasaran ialah 25,995,403 USD. Jejaki masa nyata BTCLE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Bitcoin Limited Edition langsung hari ini ialah 129.11 USD.BTCLE modal pasaran ialah 25,995,403 USD. Jejaki masa nyata BTCLE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai BTCLE

Maklumat Harga BTCLE

Apakah BTCLE

Kertas putih BTCLE

Laman Web Rasmi BTCLE

Tokenomik BTCLE

Ramalan Harga BTCLE

Bitcoin Limited Edition Logo

Bitcoin Limited Edition Harga (BTCLE)

Tidak tersenarai

1 BTCLE ke USD Harga Langsung:

$129.11
-0.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:24:16 (UTC+8)

Bitcoin Limited Edition Harga Hari Ini

Harga langsung Bitcoin Limited Edition (BTCLE) hari ini ialah $ 129.11, dengan 0.17% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BTCLE kepada USD penukaran adalah $ 129.11 setiap BTCLE.

Bitcoin Limited Edition kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 25,995,403, dengan bekalan edaran sebanyak 200.28K BTCLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BTCLE didagangkan antara $ 127.3 (rendah) dan $ 129.8 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 137.88, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 125.09.

Dalam prestasi jangka pendek, BTCLE dipindahkan -0.51% dalam sejam terakhir dan +0.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Maklumat Pasaran

$ 26.00M
--
$ 27.26M
200.28K
210,000.0
Had Pasaran semasa Bitcoin Limited Edition ialah $ 26.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTCLE ialah 200.28K, dengan jumlah bekalan sebanyak 210000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.26M.

Bitcoin Limited Edition Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 127.3
24J Rendah
$ 129.8
24J Tinggi

$ 127.3
$ 129.8
$ 137.88
$ 125.09
-0.51%

-0.17%

+0.14%

+0.14%

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Bitcoin Limited Edition kepada USD adalah $ -0.2253992051252.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bitcoin Limited Edition kepada USD adalah $ +2.4447365830.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bitcoin Limited Edition kepada USD adalah $ +1.5691900290.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bitcoin Limited Edition kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.2253992051252-0.17%
30 Hari$ +2.4447365830+1.89%
60 Hari$ +1.5691900290+1.22%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Bitcoin Limited Edition

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BTCLE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Bitcoin Limited Edition berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Bitcoin Limited Edition yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BTCLE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Bitcoin Limited Edition Ramalan Harga.

Apakah itu Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bitcoin Limited Edition

Berapakah nilai 1 Bitcoin Limited Edition pada tahun 2030?
Jika Bitcoin Limited Edition berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Bitcoin Limited Edition berpotensi dan jangkaan ROI.
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

