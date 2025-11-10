Tokenomik Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Tokenomik Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Lihat cerapan utama tentang Bitcoin Limited Edition (BTCLE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:40:35 (UTC+8)
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bitcoin Limited Edition (BTCLE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 25.89M
$ 25.89M$ 25.89M
Jumlah Bekalan:
$ 210.00K
$ 210.00K$ 210.00K
Bekalan Edaran:
$ 200.17K
$ 200.17K$ 200.17K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 27.16M
$ 27.16M
$ 27.16M$ 27.16M
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 137.88
$ 137.88
$ 137.88$ 137.88
Terendah Sepanjang Masa: $ 125.09
$ 125.09
$ 125.09$ 125.09
Harga Semasa:
$ 129.35
$ 129.35$ 129.35

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Maklumat

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

Laman Web Rasmi:
https://www.bitcoin-limitededition.com/
Kertas putih:
https://www.bitcoin-limitededition.com/?page=whitepaper

Tokenomik Bitcoin Limited Edition (BTCLE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bitcoin Limited Edition (BTCLE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BTCLE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BTCLE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BTCLE, terokai BTCLE harga langsung token!

BTCLE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BTCLE? Halaman ramalan harga BTCLE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

