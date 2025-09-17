Lagi Mengenai BTCB

Maklumat Harga BTCB

Laman Web Rasmi BTCB

Tokenomik BTCB

Ramalan Harga BTCB

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Bitcoin on Base Logo

Bitcoin on Base Harga (BTCB)

Tidak tersenarai

1 BTCB ke USD Harga Langsung:

$0.184941
$0.184941$0.184941
-3.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Bitcoin on Base (BTCB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:59:06 (UTC+8)

Bitcoin on Base (BTCB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1785
$ 0.1785$ 0.1785
24J Rendah
$ 0.191687
$ 0.191687$ 0.191687
24J Tinggi

$ 0.1785
$ 0.1785$ 0.1785

$ 0.191687
$ 0.191687$ 0.191687

$ 0.977888
$ 0.977888$ 0.977888

$ 0.136227
$ 0.136227$ 0.136227

+1.39%

-3.23%

+4.55%

+4.55%

Bitcoin on Base (BTCB) harga masa nyata ialah $0.184941. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTCB didagangkan antara $ 0.1785 rendah dan $ 0.191687 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTCB sepanjang masa ialah $ 0.977888, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.136227.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTCB telah berubah sebanyak +1.39% sejak sejam yang lalu, -3.23% dalam 24 jam dan +4.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitcoin on Base (BTCB) Maklumat Pasaran

$ 2.88M
$ 2.88M$ 2.88M

--
----

$ 2.88M
$ 2.88M$ 2.88M

15.63M
15.63M 15.63M

15,631,855.325371057
15,631,855.325371057 15,631,855.325371057

Had Pasaran semasa Bitcoin on Base ialah $ 2.88M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTCB ialah 15.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 15631855.325371057. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.88M.

Bitcoin on Base (BTCB) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Bitcoin on Base kepada USD adalah $ -0.006191720004555.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bitcoin on Base kepada USD adalah $ -0.0411725086.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bitcoin on Base kepada USD adalah $ -0.0277779347.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bitcoin on Base kepada USD adalah $ +0.00324497009337938.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.006191720004555-3.23%
30 Hari$ -0.0411725086-22.26%
60 Hari$ -0.0277779347-15.01%
90 Hari$ +0.00324497009337938+1.79%

Apakah itu Bitcoin on Base (BTCB)

Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens. Please update the description to the following: Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Bitcoin on Base (BTCB) Sumber

Laman Web Rasmi

Bitcoin on Base Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bitcoin on Base (BTCB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bitcoin on Base (BTCB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcoin on Base.

Semak Bitcoin on Base ramalan harga sekarang!

BTCB kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Bitcoin on Base (BTCB)

Memahami tokenomik Bitcoin on Base (BTCB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BTCB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bitcoin on Base (BTCB)

Berapakah nilai Bitcoin on Base (BTCB) hari ini?
Harga langsung BTCB dalam USD ialah 0.184941 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BTCB ke USD?
Harga semasa BTCB ke USD ialah $ 0.184941. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bitcoin on Base?
Had pasaran untuk BTCB ialah $ 2.88M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BTCB?
Bekalan edaran BTCB ialah 15.63M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BTCB?
BTCB mencapai harga ATH sebanyak 0.977888 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BTCB?
BTCB melihat harga ATL sebanyak 0.136227 USD.
Berapakah jumlah dagangan BTCB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BTCBialah -- USD.
Adakah BTCB akan naik lebih tinggi tahun ini?
BTCB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BTCBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:59:06 (UTC+8)

Bitcoin on Base (BTCB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.