Bitcoin on Base (BTCB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.1785 $ 0.1785 $ 0.1785 24J Rendah $ 0.191687 $ 0.191687 $ 0.191687 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.1785$ 0.1785 $ 0.1785 24J Tinggi $ 0.191687$ 0.191687 $ 0.191687 Sepanjang Masa $ 0.977888$ 0.977888 $ 0.977888 Harga Terendah $ 0.136227$ 0.136227 $ 0.136227 Perubahan Harga (1J) +1.39% Perubahan Harga (1D) -3.23% Perubahan Harga (7D) +4.55% Perubahan Harga (7D) +4.55%

Bitcoin on Base (BTCB) harga masa nyata ialah $0.184941. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTCB didagangkan antara $ 0.1785 rendah dan $ 0.191687 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTCB sepanjang masa ialah $ 0.977888, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.136227.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTCB telah berubah sebanyak +1.39% sejak sejam yang lalu, -3.23% dalam 24 jam dan +4.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitcoin on Base (BTCB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M Bekalan Peredaran 15.63M 15.63M 15.63M Jumlah Bekalan 15,631,855.325371057 15,631,855.325371057 15,631,855.325371057

Had Pasaran semasa Bitcoin on Base ialah $ 2.88M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTCB ialah 15.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 15631855.325371057. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.88M.