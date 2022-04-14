Tokenomik Bitcoin on Base (BTCB)

Tokenomik Bitcoin on Base (BTCB)

Lihat cerapan utama tentang Bitcoin on Base (BTCB), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Bitcoin on Base (BTCB) Maklumat

Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens.

Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived.

Laman Web Rasmi:
https://btconbase.org/

Bitcoin on Base (BTCB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bitcoin on Base (BTCB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.82M
$ 2.82M$ 2.82M
Jumlah Bekalan:
$ 15.63M
$ 15.63M$ 15.63M
Bekalan Edaran:
$ 15.63M
$ 15.63M$ 15.63M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.82M
$ 2.82M$ 2.82M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.977888
$ 0.977888$ 0.977888
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.136227
$ 0.136227$ 0.136227
Harga Semasa:
$ 0.180389
$ 0.180389$ 0.180389

Tokenomik Bitcoin on Base (BTCB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bitcoin on Base (BTCB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BTCB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BTCB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BTCB, terokai BTCB harga langsung token!

BTCB Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BTCB? Halaman ramalan harga BTCB kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.