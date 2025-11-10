Bitcoin on Katana Harga Hari Ini

Harga langsung Bitcoin on Katana (BTCK) hari ini ialah $ 103,666, dengan 1.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BTCK kepada USD penukaran adalah $ 103,666 setiap BTCK.

Bitcoin on Katana kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 35,507,104, dengan bekalan edaran sebanyak 342.51 BTCK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BTCK didagangkan antara $ 101,507 (rendah) dan $ 103,825 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 125,460, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 99,232.

Dalam prestasi jangka pendek, BTCK dipindahkan +0.03% dalam sejam terakhir dan -5.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bitcoin on Katana (BTCK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.51M$ 35.51M $ 35.51M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.51M$ 35.51M $ 35.51M Bekalan Peredaran 342.51 342.51 342.51 Jumlah Bekalan 342.51381759 342.51381759 342.51381759

Had Pasaran semasa Bitcoin on Katana ialah $ 35.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTCK ialah 342.51, dengan jumlah bekalan sebanyak 342.51381759. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.51M.