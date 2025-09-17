Bitcoin Plus (XBC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 195.51$ 195.51 $ 195.51 Harga Terendah $ 0.0498737$ 0.0498737 $ 0.0498737 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +23.94% Perubahan Harga (7D) +23.94%

Bitcoin Plus (XBC) harga masa nyata ialah $1.15. Sepanjang 24 jam yang lalu, XBC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XBC sepanjang masa ialah $ 195.51, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0498737.

Dari segi prestasi jangka pendek, XBC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +23.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitcoin Plus (XBC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 311.29K$ 311.29K $ 311.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Bekalan Peredaran 270.66K 270.66K 270.66K Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Bitcoin Plus ialah $ 311.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XBC ialah 270.66K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.15M.