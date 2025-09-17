Lagi Mengenai BTCP

Bitcoin Pro Harga (BTCP)

Tidak tersenarai

1 BTCP ke USD Harga Langsung:

-0.90%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Bitcoin Pro (BTCP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:59:06 (UTC+8)

Bitcoin Pro (BTCP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.03%

-0.99%

-1.77%

-1.77%

Bitcoin Pro (BTCP) harga masa nyata ialah $12.3. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTCP didagangkan antara $ 12.27 rendah dan $ 12.43 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTCP sepanjang masa ialah $ 1,209.85, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTCP telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -0.99% dalam 24 jam dan -1.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitcoin Pro (BTCP) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Bitcoin Pro ialah $ 1.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTCP ialah 129.02K, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.83M.

Bitcoin Pro (BTCP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Bitcoin Pro kepada USD adalah $ -0.12342223368182.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bitcoin Pro kepada USD adalah $ -1.9387592100.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bitcoin Pro kepada USD adalah $ +1.6171855500.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bitcoin Pro kepada USD adalah $ +2.815034366710584.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.12342223368182-0.99%
30 Hari$ -1.9387592100-15.76%
60 Hari$ +1.6171855500+13.15%
90 Hari$ +2.815034366710584+29.68%

Apakah itu Bitcoin Pro (BTCP)

With Bitcoin PRO, you have all of the great features that are associated with the standard Bitcoin (BTC) only the PRO version is faster, has lower fees and is completely decentralized.

Bitcoin Pro (BTCP) Sumber

Laman Web Rasmi

Bitcoin Pro Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bitcoin Pro (BTCP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bitcoin Pro (BTCP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcoin Pro.

Semak Bitcoin Pro ramalan harga sekarang!

BTCP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Bitcoin Pro (BTCP)

Memahami tokenomik Bitcoin Pro (BTCP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BTCP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bitcoin Pro (BTCP)

Berapakah nilai Bitcoin Pro (BTCP) hari ini?
Harga langsung BTCP dalam USD ialah 12.3 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BTCP ke USD?
Harga semasa BTCP ke USD ialah $ 12.3. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bitcoin Pro?
Had pasaran untuk BTCP ialah $ 1.59M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BTCP?
Bekalan edaran BTCP ialah 129.02K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BTCP?
BTCP mencapai harga ATH sebanyak 1,209.85 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BTCP?
BTCP melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BTCP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BTCPialah -- USD.
Adakah BTCP akan naik lebih tinggi tahun ini?
BTCP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BTCPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Bitcoin Pro (BTCP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

