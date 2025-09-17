Bitcoin Pro (BTCP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 12.27 $ 12.27 $ 12.27 24J Rendah $ 12.43 $ 12.43 $ 12.43 24J Tinggi 24J Rendah $ 12.27$ 12.27 $ 12.27 24J Tinggi $ 12.43$ 12.43 $ 12.43 Sepanjang Masa $ 1,209.85$ 1,209.85 $ 1,209.85 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) -0.99% Perubahan Harga (7D) -1.77% Perubahan Harga (7D) -1.77%

Bitcoin Pro (BTCP) harga masa nyata ialah $12.3. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTCP didagangkan antara $ 12.27 rendah dan $ 12.43 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTCP sepanjang masa ialah $ 1,209.85, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTCP telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -0.99% dalam 24 jam dan -1.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitcoin Pro (BTCP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.83M$ 25.83M $ 25.83M Bekalan Peredaran 129.02K 129.02K 129.02K Jumlah Bekalan 2,100,000.0 2,100,000.0 2,100,000.0

Had Pasaran semasa Bitcoin Pro ialah $ 1.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTCP ialah 129.02K, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.83M.