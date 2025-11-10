Bitcoin Roller Coaster Guy Harga Hari Ini

Harga langsung Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) hari ini ialah --, dengan 1.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BRCG kepada USD penukaran adalah -- setiap BRCG.

Bitcoin Roller Coaster Guy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,331.58, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00T BRCG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BRCG didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BRCG dipindahkan -0.39% dalam sejam terakhir dan -17.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.33K$ 10.33K $ 10.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.33K$ 10.33K $ 10.33K Bekalan Peredaran 1.00T 1.00T 1.00T Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bitcoin Roller Coaster Guy ialah $ 10.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRCG ialah 1.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.33K.