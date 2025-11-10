Bitcoin the Turtle Harga Hari Ini

Harga langsung Bitcoin the Turtle (SLOW) hari ini ialah $ 0.00943189, dengan 0.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SLOW kepada USD penukaran adalah $ 0.00943189 setiap SLOW.

Bitcoin the Turtle kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 185,715, dengan bekalan edaran sebanyak 19.71M SLOW. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SLOW didagangkan antara $ 0.00941341 (rendah) dan $ 0.00944509 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0414631, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00487056.

Dalam prestasi jangka pendek, SLOW dipindahkan +0.12% dalam sejam terakhir dan -22.45% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 185.72K$ 185.72K $ 185.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 191.78K$ 191.78K $ 191.78K Bekalan Peredaran 19.71M 19.71M 19.71M Jumlah Bekalan 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

Had Pasaran semasa Bitcoin the Turtle ialah $ 185.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SLOW ialah 19.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20356524.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 191.78K.