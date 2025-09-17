Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.41% Perubahan Harga (1D) +10.99% Perubahan Harga (7D) +19.99%

Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BWAH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BWAH sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BWAH telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, +10.99% dalam 24 jam dan +19.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.92K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.92K Bekalan Peredaran 999.05M Jumlah Bekalan 999,053,561.912145

Had Pasaran semasa Bitcoin Wizard Apple Hurler ialah $ 19.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BWAH ialah 999.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999053561.912145. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.92K.