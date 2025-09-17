Bitcoin Wizards (WZRD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.077 $ 0.077 $ 0.077 24J Rendah $ 0.077027 $ 0.077027 $ 0.077027 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.077$ 0.077 $ 0.077 24J Tinggi $ 0.077027$ 0.077027 $ 0.077027 Sepanjang Masa $ 16.23$ 16.23 $ 16.23 Harga Terendah $ 0.00600057$ 0.00600057 $ 0.00600057 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) -76.51% Perubahan Harga (7D) -76.51%

Bitcoin Wizards (WZRD) harga masa nyata ialah $0.077019. Sepanjang 24 jam yang lalu, WZRD didagangkan antara $ 0.077 rendah dan $ 0.077027 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WZRD sepanjang masa ialah $ 16.23, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00600057.

Dari segi prestasi jangka pendek, WZRD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan -76.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitcoin Wizards (WZRD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Bitcoin Wizards ialah $ 1.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WZRD ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.62M.