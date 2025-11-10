BitcoinII Harga Hari Ini

Harga langsung BitcoinII (BC2) hari ini ialah $ 0.724226, dengan 0.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BC2 kepada USD penukaran adalah $ 0.724226 setiap BC2.

BitcoinII kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,784,172, dengan bekalan edaran sebanyak 2.47M BC2. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BC2 didagangkan antara $ 0.715635 (rendah) dan $ 0.784999 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.89, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.52206.

Dalam prestasi jangka pendek, BC2 dipindahkan +0.81% dalam sejam terakhir dan -2.19% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BitcoinII (BC2) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Bekalan Peredaran 2.47M 2.47M 2.47M Jumlah Bekalan 2,465,450.0 2,465,450.0 2,465,450.0

Had Pasaran semasa BitcoinII ialah $ 1.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BC2 ialah 2.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2465450.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.78M.