BitcoinSoV (BSOV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00371989 $ 0.00371989 $ 0.00371989 24J Rendah $ 0.00379271 $ 0.00379271 $ 0.00379271 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00371989$ 0.00371989 $ 0.00371989 24J Tinggi $ 0.00379271$ 0.00379271 $ 0.00379271 Sepanjang Masa $ 0.309388$ 0.309388 $ 0.309388 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) -0.14% Perubahan Harga (7D) +1.82% Perubahan Harga (7D) +1.82%

BitcoinSoV (BSOV) harga masa nyata ialah $0.00373968. Sepanjang 24 jam yang lalu, BSOV didagangkan antara $ 0.00371989 rendah dan $ 0.00379271 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BSOV sepanjang masa ialah $ 0.309388, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BSOV telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -0.14% dalam 24 jam dan +1.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BitcoinSoV (BSOV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.88K$ 13.88K $ 13.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 78.41K$ 78.41K $ 78.41K Bekalan Peredaran 3.71M 3.71M 3.71M Jumlah Bekalan 20,938,751.0 20,938,751.0 20,938,751.0

Had Pasaran semasa BitcoinSoV ialah $ 13.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BSOV ialah 3.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20938751.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 78.41K.