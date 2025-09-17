BitcoinZ (BTCZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00003574 $ 0.00003574 $ 0.00003574 24J Rendah $ 0.00004131 $ 0.00004131 $ 0.00004131 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00003574$ 0.00003574 $ 0.00003574 24J Tinggi $ 0.00004131$ 0.00004131 $ 0.00004131 Sepanjang Masa $ 0.022458$ 0.022458 $ 0.022458 Harga Terendah $ 0.00000293$ 0.00000293 $ 0.00000293 Perubahan Harga (1J) -2.76% Perubahan Harga (1D) +11.57% Perubahan Harga (7D) +13.37% Perubahan Harga (7D) +13.37%

BitcoinZ (BTCZ) harga masa nyata ialah $0.00003992. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTCZ didagangkan antara $ 0.00003574 rendah dan $ 0.00004131 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTCZ sepanjang masa ialah $ 0.022458, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000293.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTCZ telah berubah sebanyak -2.76% sejak sejam yang lalu, +11.57% dalam 24 jam dan +13.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BitcoinZ (BTCZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 502.36K$ 502.36K $ 502.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 502.36K$ 502.36K $ 502.36K Bekalan Peredaran 12.60B 12.60B 12.60B Jumlah Bekalan 12,604,557,974.0 12,604,557,974.0 12,604,557,974.0

Had Pasaran semasa BitcoinZ ialah $ 502.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTCZ ialah 12.60B, dengan jumlah bekalan sebanyak 12604557974.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 502.36K.