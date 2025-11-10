BitcoinZK Harga Hari Ini

Harga langsung BitcoinZK (ZYRA) hari ini ialah $ 0.01626868, dengan 15.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZYRA kepada USD penukaran adalah $ 0.01626868 setiap ZYRA.

BitcoinZK kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,067,090, dengan bekalan edaran sebanyak 250.00M ZYRA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZYRA didagangkan antara $ 0.01568433 (rendah) dan $ 0.02016218 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.167321, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01568433.

Dalam prestasi jangka pendek, ZYRA dipindahkan +0.65% dalam sejam terakhir dan -19.97% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BitcoinZK (ZYRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.27M$ 16.27M $ 16.27M Bekalan Peredaran 250.00M 250.00M 250.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BitcoinZK ialah $ 4.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZYRA ialah 250.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.27M.