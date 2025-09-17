BitDoctorAI (AIDD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00391757 $ 0.00391757 $ 0.00391757 24J Rendah $ 0.00413179 $ 0.00413179 $ 0.00413179 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00391757$ 0.00391757 $ 0.00391757 24J Tinggi $ 0.00413179$ 0.00413179 $ 0.00413179 Sepanjang Masa $ 0.00535102$ 0.00535102 $ 0.00535102 Harga Terendah $ 0.00305683$ 0.00305683 $ 0.00305683 Perubahan Harga (1J) -0.39% Perubahan Harga (1D) +1.40% Perubahan Harga (7D) +8.45% Perubahan Harga (7D) +8.45%

BitDoctorAI (AIDD) harga masa nyata ialah $0.00400248. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIDD didagangkan antara $ 0.00391757 rendah dan $ 0.00413179 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIDD sepanjang masa ialah $ 0.00535102, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00305683.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIDD telah berubah sebanyak -0.39% sejak sejam yang lalu, +1.40% dalam 24 jam dan +8.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BitDoctorAI (AIDD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 932.55K$ 932.55K $ 932.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M Bekalan Peredaran 232.99M 232.99M 232.99M Jumlah Bekalan 999,993,085.1357439 999,993,085.1357439 999,993,085.1357439

Had Pasaran semasa BitDoctorAI ialah $ 932.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIDD ialah 232.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999993085.1357439. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.00M.