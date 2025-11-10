Bitecoin Harga Hari Ini

Harga langsung Bitecoin (BITE) hari ini ialah $ 0.00022373, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BITE kepada USD penukaran adalah $ 0.00022373 setiap BITE.

Bitecoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 94,122, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69M BITE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BITE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.051432, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00021189.

Dalam prestasi jangka pendek, BITE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bitecoin (BITE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 94.12K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 94.12K Bekalan Peredaran 420.69M Jumlah Bekalan 420,690,000.0

Had Pasaran semasa Bitecoin ialah $ 94.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BITE ialah 420.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 94.12K.