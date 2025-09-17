Bitget Staked SOL (BGSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 256.52 $ 256.52 $ 256.52 24J Rendah $ 266.37 $ 266.37 $ 266.37 24J Tinggi 24J Rendah $ 256.52$ 256.52 $ 256.52 24J Tinggi $ 266.37$ 266.37 $ 266.37 Sepanjang Masa $ 275.53$ 275.53 $ 275.53 Harga Terendah $ 102.03$ 102.03 $ 102.03 Perubahan Harga (1J) +0.16% Perubahan Harga (1D) +0.60% Perubahan Harga (7D) +10.19% Perubahan Harga (7D) +10.19%

Bitget Staked SOL (BGSOL) harga masa nyata ialah $261.91. Sepanjang 24 jam yang lalu, BGSOL didagangkan antara $ 256.52 rendah dan $ 266.37 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BGSOL sepanjang masa ialah $ 275.53, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 102.03.

Dari segi prestasi jangka pendek, BGSOL telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, +0.60% dalam 24 jam dan +10.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitget Staked SOL (BGSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.75M$ 22.75M $ 22.75M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.75M$ 22.75M $ 22.75M Bekalan Peredaran 87.09K 87.09K 87.09K Jumlah Bekalan 87,092.29 87,092.29 87,092.29

Had Pasaran semasa Bitget Staked SOL ialah $ 22.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BGSOL ialah 87.09K, dengan jumlah bekalan sebanyak 87092.29. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.75M.