Apakah itu BitmapPunks (BMP)

A fully-onchain, ultra-large, hybrid collection. BitmapPunks is a new breed of NFTs that combines the permanence of on-chain assets with the flexibility of hybrid tokens. Designed to address the limitations of traditional NFTs, BitmapPunks leverages a unique approach that merges the ERC-721 and ERC-20 standards, giving each NFT a fungible token mirror and creating new possibilities for ownership, trading, and accessibility. Hybrid NFT NFT marketplaces have provided a home for trading digital collectibles, but they aren’t ideal for active trading or price speculation. Platform fees and royalties add friction, reducing potential profits for traders. Attempts to improve NFT liquidity, like off-chain order books and fractionalization, have had limited success. Hybrid NFTs, however, offer a promising alternative by blending the best of both non-fungible and fungible tokens. In a hybrid setup, each NFT in the collection has a corresponding fungible token, making hybrid NFTs like BitmapPunks compatible with all on-chain infrastructure built for both asset types. This dual structure enables easy integration with centralized exchanges and unlocks the potential for broader trading options, putting hybrid NFTs on par with other crypto assets. Fully On-Chain While many projects claim to be “on-chain,” they often rely on off-chain storage solutions like IPFS to store images and metadata. This means that if the storage system fails, the NFT could lose its visual component. CryptoPunks is one of the few collections that has achieved true on-chain permanence, with both metadata and media data stored on Ethereum. BitmapPunks builds on this legacy by taking on-chain storage even further: every trait, image, and piece of metadata is fully embedded within the blockchain, making BitmapPunks independent of any external storage. BitmapPunks also goes beyond the typical pre-mint image generation seen in most NFTs. Instead of using off-chain scripts, BitmapPunks performs all trait combinations on-chain, creating each unique image directly through smart contract code. While this approach removes the flexibility to manually adjust unexpected trait combinations, it guarantees the collection’s longevity and integrity by eliminating the need for external scripts. Bitmap The bitmap format, one of the earliest digital image formats, may seem like an unconventional choice, especially given its size inefficiency compared to JPEG or PNG. However, the bitmap format has one powerful advantage: its simplicity makes it highly compatible with on-chain implementation. Bitmap images are straightforward to create and layer, allowing BitmapPunks to compose images directly on the blockchain. Each BitmapPunk’s traits—including their names, rarity, and image data—are stored on-chain, allowing for direct layering and composition within the smart contract itself. To support this on-chain composability, BitmapPunks includes an embedded, bare-bones image editor coded into the contract. This system handles image layering logic, keeping trait conflicts to a minimum and providing the pixel-perfect composability that traditional NFTs lack. Ultra-Large Scale Most NFT collections cap their supply at around 10,000 tokens, balancing demand and supply but limiting community growth and accessibility. BitmapPunks challenges this convention with a massive collection size of 2,100,000 tokens. This ultra-large supply is designed to accommodate a broader community, offering room for growth and participation at a scale unseen in typical NFT collections. By breaking out of the traditional scarcity model, BitmapPunks aims to surpass the reach of even successful memecoins, establishing a digital asset that’s both community-driven and widely accessible. With a large supply, fully on-chain integrity, and a hybrid structure, BitmapPunks sets a new standard for sustainable, inclusive NFT collections that are built to last.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BitmapPunks (BMP) Sumber Laman Web Rasmi

BitmapPunks Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BitmapPunks (BMP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BitmapPunks (BMP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BitmapPunks.

Semak BitmapPunks ramalan harga sekarang!

BMP kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik BitmapPunks (BMP)

Memahami tokenomik BitmapPunks (BMP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BMP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BitmapPunks (BMP) Berapakah nilai BitmapPunks (BMP) hari ini? Harga langsung BMP dalam USD ialah 2.19 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BMP ke USD? $ 2.19 . Lihat Harga semasa BMP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BitmapPunks? Had pasaran untuk BMP ialah $ 9.18M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BMP? Bekalan edaran BMP ialah 4.20M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BMP? BMP mencapai harga ATH sebanyak 15.26 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BMP? BMP melihat harga ATL sebanyak 0.487686 USD . Berapakah jumlah dagangan BMP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BMPialah -- USD . Adakah BMP akan naik lebih tinggi tahun ini? BMP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BMPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

BitmapPunks (BMP) Kemas Kini Industri Penting