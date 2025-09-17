BitMart (BMX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam
24J Rendah
24J Tinggi
Sepanjang Masa
Harga Terendah
Perubahan Harga (1J) +0.01%
Perubahan Harga (1D) +0.58%
Perubahan Harga (7D) +2.55%

BitMart (BMX) harga masa nyata ialah $0.306386. Sepanjang 24 jam yang lalu, BMX didagangkan antara $ 0.30434 rendah dan $ 0.308016 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BMX sepanjang masa ialah $ 0.619048, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00672692.

Dari segi prestasi jangka pendek, BMX telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +0.58% dalam 24 jam dan +2.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BitMart (BMX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 103.97M
Kelantangan (24J)
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 195.87M
Bekalan Peredaran 339.41M
Jumlah Bekalan 639,412,030.0

Had Pasaran semasa BitMart ialah $ 103.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BMX ialah 339.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 639412030.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 195.87M.