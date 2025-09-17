BitMeme (BTM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0,48% Perubahan Harga (1D) +1,35% Perubahan Harga (7D) -1,38% Perubahan Harga (7D) -1,38%

BitMeme (BTM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTM sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTM telah berubah sebanyak +0,48% sejak sejam yang lalu, +1,35% dalam 24 jam dan -1,38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BitMeme (BTM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 59,12K$ 59,12K $ 59,12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 59,28K$ 59,28K $ 59,28K Bekalan Peredaran 88,60B 88,60B 88,60B Jumlah Bekalan 88 844 976 139,39633 88 844 976 139,39633 88 844 976 139,39633

Had Pasaran semasa BitMeme ialah $ 59,12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTM ialah 88,60B, dengan jumlah bekalan sebanyak 88844976139.39633. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59,28K.