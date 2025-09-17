BitMEX (BMEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.243748 $ 0.243748 $ 0.243748 24J Rendah $ 0.268471 $ 0.268471 $ 0.268471 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.243748$ 0.243748 $ 0.243748 24J Tinggi $ 0.268471$ 0.268471 $ 0.268471 Sepanjang Masa $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Harga Terendah $ 0.090334$ 0.090334 $ 0.090334 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -0.61% Perubahan Harga (7D) -15.57% Perubahan Harga (7D) -15.57%

BitMEX (BMEX) harga masa nyata ialah $0.243907. Sepanjang 24 jam yang lalu, BMEX didagangkan antara $ 0.243748 rendah dan $ 0.268471 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BMEX sepanjang masa ialah $ 1.29, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.090334.

Dari segi prestasi jangka pendek, BMEX telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -0.61% dalam 24 jam dan -15.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BitMEX (BMEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.33M$ 24.33M $ 24.33M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 109.76M$ 109.76M $ 109.76M Bekalan Peredaran 99.75M 99.75M 99.75M Jumlah Bekalan 450,000,000.0 450,000,000.0 450,000,000.0

Had Pasaran semasa BitMEX ialah $ 24.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BMEX ialah 99.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 450000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 109.76M.