BitMind (SN34) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 6.45 $ 6.45 $ 6.45 24J Rendah $ 6.66 $ 6.66 $ 6.66 24J Tinggi 24J Rendah $ 6.45$ 6.45 $ 6.45 24J Tinggi $ 6.66$ 6.66 $ 6.66 Sepanjang Masa $ 11.75$ 11.75 $ 11.75 Harga Terendah $ 5.63$ 5.63 $ 5.63 Perubahan Harga (1J) -0.13% Perubahan Harga (1D) +0.64% Perubahan Harga (7D) +5.05% Perubahan Harga (7D) +5.05%

BitMind (SN34) harga masa nyata ialah $6.61. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN34 didagangkan antara $ 6.45 rendah dan $ 6.66 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN34 sepanjang masa ialah $ 11.75, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 5.63.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN34 telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, +0.64% dalam 24 jam dan +5.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BitMind (SN34) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.82M$ 15.82M $ 15.82M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.82M$ 15.82M $ 15.82M Bekalan Peredaran 2.39M 2.39M 2.39M Jumlah Bekalan 2,392,707.048532247 2,392,707.048532247 2,392,707.048532247

Had Pasaran semasa BitMind ialah $ 15.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN34 ialah 2.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2392707.048532247. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.82M.