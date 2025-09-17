BitNomad Harga (BNOM)
BitNomad (BNOM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BNOM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BNOM sepanjang masa ialah $ 0.003732, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, BNOM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.36% dalam 24 jam dan +13.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa BitNomad ialah $ 13.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BNOM ialah 600.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 600000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.38K.
Pada hari ini, perubahan harga BitNomad kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BitNomad kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BitNomad kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BitNomad kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.36%
|30 Hari
|$ 0
|+38.07%
|60 Hari
|$ 0
|+6.90%
|90 Hari
|$ 0
|--
NOMAD is someone who cares about the safety of children on the internet. He strives to create a safe environment where children can enjoy and explore the web without risks. NOMAD believes that children are the future and works diligently to provide educational resources and protection tools that ensure the digital world is a safe and beneficial place for them. Thanks to NOMAD's efforts, children can enjoy technology in a safe and positive way.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
