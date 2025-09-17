Lagi Mengenai BNOM

BitNomad Logo

BitNomad Harga (BNOM)

Tidak tersenarai

1 BNOM ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.30%1D
mexc
USD
BitNomad (BNOM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:19:06 (UTC+8)

BitNomad (BNOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.003732
$ 0.003732$ 0.003732

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.36%

+13.16%

+13.16%

BitNomad (BNOM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BNOM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BNOM sepanjang masa ialah $ 0.003732, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BNOM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.36% dalam 24 jam dan +13.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BitNomad (BNOM) Maklumat Pasaran

$ 13.38K
$ 13.38K$ 13.38K

--
----

$ 13.38K
$ 13.38K$ 13.38K

600.00M
600.00M 600.00M

600,000,000.0
600,000,000.0 600,000,000.0

Had Pasaran semasa BitNomad ialah $ 13.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BNOM ialah 600.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 600000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.38K.

BitNomad (BNOM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BitNomad kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BitNomad kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BitNomad kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BitNomad kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.36%
30 Hari$ 0+38.07%
60 Hari$ 0+6.90%
90 Hari$ 0--

Apakah itu BitNomad (BNOM)

NOMAD is someone who cares about the safety of children on the internet. He strives to create a safe environment where children can enjoy and explore the web without risks. NOMAD believes that children are the future and works diligently to provide educational resources and protection tools that ensure the digital world is a safe and beneficial place for them. Thanks to NOMAD's efforts, children can enjoy technology in a safe and positive way.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BitNomad (BNOM) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

BitNomad Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BitNomad (BNOM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BitNomad (BNOM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BitNomad.

Semak BitNomad ramalan harga sekarang!

BNOM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BitNomad (BNOM)

Memahami tokenomik BitNomad (BNOM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BNOM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BitNomad (BNOM)

Berapakah nilai BitNomad (BNOM) hari ini?
Harga langsung BNOM dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BNOM ke USD?
Harga semasa BNOM ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BitNomad?
Had pasaran untuk BNOM ialah $ 13.38K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BNOM?
Bekalan edaran BNOM ialah 600.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BNOM?
BNOM mencapai harga ATH sebanyak 0.003732 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BNOM?
BNOM melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BNOM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BNOMialah -- USD.
Adakah BNOM akan naik lebih tinggi tahun ini?
BNOM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BNOMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:19:06 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.