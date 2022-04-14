Tokenomik BitNomad (BNOM)

Tokenomik BitNomad (BNOM)

Lihat cerapan utama tentang BitNomad (BNOM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
BitNomad (BNOM) Maklumat

NOMAD is someone who cares about the safety of children on the internet. He strives to create a safe environment where children can enjoy and explore the web without risks. NOMAD believes that children are the future and works diligently to provide educational resources and protection tools that ensure the digital world is a safe and beneficial place for them. Thanks to NOMAD's efforts, children can enjoy technology in a safe and positive way.

Laman Web Rasmi:
https://bitnomad.vip/
Kertas putih:
https://bitnomad.vip/

BitNomad (BNOM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BitNomad (BNOM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 13.38K
$ 13.38K$ 13.38K
Jumlah Bekalan:
$ 600.00M
$ 600.00M$ 600.00M
Bekalan Edaran:
$ 600.00M
$ 600.00M$ 600.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 13.38K
$ 13.38K
$ 13.38K$ 13.38K
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 0.003732
$ 0.003732
$ 0.003732$ 0.003732
Terendah Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik BitNomad (BNOM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BitNomad (BNOM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BNOM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BNOM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BNOM, terokai BNOM harga langsung token!

